ECCELLENZA | l’ex spal seconda posticipa a mercoledi’ Mezzolara a Massa Lombarda per l’allungo in vetta Il Medicina Fossatone terzo ospita il Mesola

Il Mezzolara cerca di allungare in classifica, ma il match contro il Medicina Fossatone è stato rimandato a mercoledì. Intanto, il Massa Lombarda ha battuto il Mezzolara, portandosi a un punto dalla vetta. La corsa per il primo posto si fa sempre più intensa.

Va alla ricerca di un ulteriore allungo in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza il Mezzolara di Nicola Zecchi. Il team budriese, primo con sei lunghezze di vantaggio sull’Ars et Labor Ferrara, farà visita oggi (ore 14,30) al Massa Lombarda con il chiaro intento di incrementare il margine sull’ex Spal. Ex Spal che ieri pomeriggio ha subìto l’ennesima batosta di questa stagione venendo sconfitta 1-0 dal Nibbiano nella finalissima di Coppa Italia di Eccellenza andata in scena a Correggio e che, visto l’impegno di ieri, posticiperà a mercoledì il match in casa della Comacchiese inizialmente previsto per oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

