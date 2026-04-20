Eccellenza Girone A Real Cerretese travolta dal Viareggio è di Bouhafa la rete della bandiera gialloverde

Nel match della Girone A, la Real Cerretese ha subito una sconfitta pesante contro il Viareggio con il punteggio di 5-1. La squadra gialloverde ha trovato la rete della bandiera grazie a Bouhafa. La formazione schierata comprendeva Battini, Bargellini, Dal Porto, Nieri, Romiti, Mordaga, Pievani, Gargiulo, Camaiani, Bouhafa e Stringara. La partita si è svolta in un contesto di alta intensità, con il Viareggio che ha dominato il gioco.

real cerretese 1 viareggio 5 REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Dal Porto, Nieri, Romiti, Mordaga, Pievani, Gargiulo, Camaiani, Bouhafa, Stringara. A disp.: Cirillo, Tramacere, Tubini, Cappelli, Sogli, Degl’Innocenti, Lapi, Guarino, Ferrara. All.: Petroni. VIAREGGIO: Nucci, Romanelli, Bertelli, Lollo, Danovaro, Bertacca, Gabrielli, Brondi, Pegollo, Kthella, Sforzi. A disp.: Carpita, Baroni, Apolloni, Belluomini, Ivani, Tieu Kapieu, Pardini, Barsotti, Tartarelli. All.: Fiale. Arbitro: Briganti di Carrara. Reti: 15’ Gabrielli; 36’ Kthella; 40’ e 75’ Belluomini; 53’ Pegollo; 81’ Bouhafa. ALTOPASCIO – Secondo pesante passivo consecutivo per la...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza Girone A. Real Cerretese travolta dal Viareggio, è di Bouhafa la rete della bandiera gialloverde Notizie correlate Real Cerretese, un punto stretto . Bomber Bouhafa fallisce dal dischettoFRATRES PERIGNANO 0 REAL CERRETESE 0 FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, El Ouardi (67’ Lupi), Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Sottile (80’... Eccellenza Girone A. La Real Cerretese lotta ma non basta. Vince il Belvederebelvedere 5 real cerretese 2 BELVEDERE: Ginanneschi, Pecciarini, Del Conte, Fregoli, D’Angelo, Veronesi, Cozzolino, Pecchia, Canessa, Bartolini,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gare decisive anche in Eccellenza: ecco la situazione dei 28 gironi italiani; Scheda Luiss - Promozione Girone B Lazio; Scheda giocatore Mattei Davide; Scheda squadra Terre Di Castelli 1907. Eccellenza Sicilia girone A: risultati e classifica della 29ª giornataIl Licata è già promosso in Serie D e continua a dominare il girone A di Eccellenza Sicilia. La 29ª giornata non cambia il verdetto già scritto nelle scorse settimane, ma conferma la superiorità dei g ... goalsicilia.it Eccellenza Girone A, bagarre totale per i playoff: risultati e classifica aggiornataIl Licata continua a vincere, ma la notizia è ormai un’altra: i gialloblù sono già matematicamente promossi in Serie D e proseguono il loro cammino da dominatori assoluti del girone A di Eccellenza. N ... goalsicilia.it WeSport.it. . Eccellenza - Giornata 29 - Girone B ' USD Messana 1966 1 Atl Ct 1994 Viagrande Asd 3 Marcatori: 2’ st aut. Pino (ME), 4’ st Lorefice (AC), 13’ st De Lima Viegas (AC), 16’ st De Lima Viegas (AC) WeSport.it - facebook.com facebook