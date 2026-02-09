Real Cerretese un punto stretto Bomber Bouhafa fallisce dal dischetto

La partita tra Fratres Perignano e Real Cerretese si conclude senza gol, con un risultato di 0-0. Bouhafa della Cerretese sbaglia dal dischetto, e così la squadra di casa non riesce a portare a casa i tre punti. La gara si è giocata in un campo stretto, con poche occasioni da rete e molte interruzioni. I giocatori si sono dati battaglia senza mollare, ma alla fine il punteggio è rimasto invariato.

FRATRES PERIGNANO 0 REAL CERRETESE 0 FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, El Ouardi (67' Lupi), Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Sottile (80' Magliocca), Mearini, Regoli (46' Passerotti), Giordani. All.: Fanani. REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Bargellini, Pievani, Romiti, Mordagà, Nieri, Gargiulo (87' Stringara), Sogli, Bouhafa, Camaiani (87' Ferrara). All.: Petroni. Arbitro: Castorina di Lucca. PERIGNANO – Nonostante il fango e un risultato senza reti al Matteoli Frates Perignano e Real Cerretese hanno offerto un grande spettacolo affrontandosi a viso aperto. Ne è uscita una gara intensa, giocato a ritmi elevati e con una qualità da categoria superiore.

