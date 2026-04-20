ECCELLENZA 2 Terre due volte avanti ma non è sufficiente A fare festa alla fine è l’Agazzanese

Nella partita tra Terre di Castelli e Agazzanese, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 3-2. La partita si è conclusa con i gol di Gibertini, Barbolini e Gigli per Terre di Castelli, mentre per l’Agazzanese sono andati a segno Ceccarelli, Vezzani e Dembacaj. La gara si è svolta con diverse sostituzioni da entrambe le parti, tra cui Carrozza e Giuricich per Terre di Castelli e Nait e Mondaini per l’Agazzanese.

terre di castelli 2 agazzanese 3 TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbolini, Gigli, Ceccarelli (73’ Carrozza) Vezzani (75’ Giuricich), Dembacaj, Masoch (69’ Nait), Giordano (81’ Mondaini), Tzvetkov, Corsi (67’ Azzi), Esposito. A disp. Ballotta, Qepa Balliu, Guidotti, Lolli. All. Cattani AGAZZANESE: Bertozzi, Ioance, Barba (60’ Bradarskiy), Gueye, Vago, Maffezzoli (57’ Mauri), Mehmetaj, Fermi (60’ Caffarel), Carella (60’ Concari), Mastrototaro, Vai. A disp. Masotino, Soumahoro, Pastorelli, Berte, Farina. All. Piccinini Arbitro: Battilani di Imola Reti: 18’ e 50’ Tzvetkov, 32’ e 71’ Mastrototaro, 55’ Fermi Note: espulso al 75’ Vai, ammoniti Azzi, Ioance Due volte avanti, il Terre si fa rimontare e battere dall’Agazzanese, ma il ko del Brescello mantiene il prezioso +4 sul Brescello sesto per difendere i playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ECCELLENZA/2. Terre due volte avanti, ma non è sufficiente . A fare festa alla fine è l’Agazzanese Forget this marriage! Boss reborn as a loser shocks all with poetry. Elites now kneel! Notizie correlate Leonardo DiCaprio: «A volte l’unico eroismo possibile è continuare ad andare avanti. Il mondo è sempre più polarizzato, ma alla fine la cosa più importante è prendersi cura gli uni degli altri»Insieme a Benicio del Toro, è tra i favoriti a finire la notte del 15 marzo con un Oscar tra le mani per Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas... Lazio avanti due volte, ma l'Atalanta rimonta: 2-2 all'OlimpicoNella semifinale d'andata di Coppa Italia, tutti i gol sono stati segnati nella ripresa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ciclismo. Presentata a Palazzo Lombardia nuova Maglia Azzurra 2026; Eccellenza A - Il Fiorenzuola acciuffa il Terre di Castelli nel finale, si chiude 1-1; Eccellenza, Promozione e Prima Categoria - Como: i risultati delle squadre lariane nella giornata di campionato; DILETTANTI, i verdetti: il Salso saluta l'Eccellenza. In Seconda trionfano Viarolese e Berceto. In Terza fa festa l'Inter Club. Eccellenza, sconfitta indolore per il Terre di CastelliSport: Il Terre di Castelli perde in casa 2-3 con l Agazzanese ma i playoff non sono in pericolo grazie alla sconfitta del Brescello ... lapressa.it Eccellenza Colpo grosso del Terre che affonda la capolistaIl Terre di Castelli fa quello che a nessuno quest’anno era riuscito: battere la capolista Nibbiano, che dopo 28 gare senza macchia (21 successi e 7 pari fra campionato e coppa appena vinta) cede 1-0 ... ilrestodelcarlino.it Riomaggiore Parco Nazionale delle Cinque Terre La SpeziaAntonio Corrado - facebook.com facebook