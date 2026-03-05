Lazio avanti due volte ma l' Atalanta rimonta | 2-2 all' Olimpico

All'Olimpico, Lazio e Atalanta si affrontano nella semifinale di andata di Coppa Italia. La partita termina 2-2 dopo che entrambe le squadre hanno segnato due volte nella ripresa. La Lazio è passata in vantaggio due volte, ma l'Atalanta ha risposto con due gol che hanno pareggiato il risultato finale. La sfida si conclude con un pareggio che lascia aperta la qualificazione.

Nella semifinale d'andata di Coppa Italia, tutti i gol sono stati segnati nella ripresa. ROMA - Termina in parità per 2-2 il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta: tutti i gol nella ripresa, con i biancocelesti avanti per due volte con Dele-Bashiru e Dia, a cui hanno risposto prima Pasalic e poi Musah. Sarri ritrova Gila e Maldini e li rilancia subito titolari, mentre Palladino preferisce nuovamente Krstovic a Scamacca. L'atmosfera è quella, surreale, delle ultime settimane, ovvero con l'Olimpico deserto ma, stavolta, i tifosi biancocelesti si sono riuniti all'esterno, in prossimità dello Stadio dei Marmi, all'altezza della Curva Nord, per far sentire il loro sostegno con cori e petardi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

LA LAZIO NON GIOCA L'ATALANTA VINCE 0-2 ALL'OLIMPICO !!

