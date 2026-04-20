ECCELLENZA 1 Il Formigine batte il Corticella Salvezza diretta ancora nel mirino

Nel match tra Formigine e Corticella, la squadra di casa ha vinto con il punteggio di 2-0. La partita si è svolta nel rispetto del regolamento e senza incidenti. I gol sono stati segnati nel primo tempo, mentre nel secondo tempo non sono state registrate variazioni sul risultato. La vittoria permette al Formigine di mantenere vive le speranze di salvezza diretta nel campionato.

formigine 2 corticella 0 FORMIGINE: Boye, Barbetta, Sejderaj (12’ Diallo), Davoli (90’ Waddi), Maletti, Cristiani, Sighinolfi, Depietri, Stanco (79’ Napoli), Ferrara S. (84’ Rovatti), Ferrara P. (76’ Baldari). A disp: Carella, Stella, Marverti, Roncaglia. All. Cavalli. CORTICELLA: Calzati, Dragona, Cantelli, Pinca, Caselli, Fini (55’ Baccolini), Tonelli (72’ Venturi), Pescatore (79’ Vasta), Bazzani (82’ Maraoncelli), Manga (63’ Cianciulli), Cisotto. A disp: Treggia, Bellipario, Ravaioli. All. Cavina. Arbitro: Conte di Castelfranco V. Reti: 28’ Ferrara S., 77’ Baldari Note: espulso Stella dalla panchina, ammoniti Depietri, Pescatore Il...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ECCELLENZA/1. Il Formigine batte il Corticella. Salvezza diretta ancora nel mirino Notizie correlate Eccellenza. Manfredini para, Ferrara segna. Il Formigine vede la salvezzaformigine 1 agazzanese 0 FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Diallo, Davoli (61’ Bationo), Maletti, Cristiani, Sighinolfi, De Pietri Tonelli, Stanco... Eccellenza, il team di zecchi sta volando. Il Mezzolara non si ferma più. Travolto invece il CorticellaContinua la marcia trionfale del Mezzolara in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Real Formigine vs Corticella, il tabellino; Dilettanti – Eccellenza – Formigine al tappeto a Rolo; Eccellenza, il Real Formigine supera il Corticella e blinda i playout; ECCELLENZA: IL REAL FORMIGINE BATTE IL CORTICELLA E METTE IN CASSAFORTE I PLAYOUT. ECCELLENZA/1. Il Formigine batte il Corticella. Salvezza diretta ancora nel mirinoIl Formigine (foto) torna al successo nello scontro diretto col Corticella garantendosi mal che vada i playout, ma a 2 turni dalla fine e a -3 dallo Zola prima fuori dai playout e +6 sul Rolo ... ilrestodelcarlino.it Eccellenza, il Formigine supera il Corticella e blinda i playoutSport: Decidono le reti di Ferrara e Baldari . Il Real Formigine batte il Corticella 2-0 e blinda matematicamente l accesso ai ... lapressa.it Mudnés, ma voi il magnifico arcobaleno di poco fa l’avete visto Ha letteralmente illuminato i cieli del modenese, dalle colline di Castelvetro fino a Modena, passando per Castelfranco Emilia e Formigine. x.com MASSIMA CONDIVISIONE Recuperato cane femmina. Microchip assente o non leggibile. Recuperata in zona Via Radici in piano, Formigine. Chiediamo di condividere affinché il proprietario sappia che il cane si trova in struttura. Grazie DOVE SIAMO: Stra - facebook.com facebook