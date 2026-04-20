ECCELLENZA 1 Il Formigine batte il Corticella Salvezza diretta ancora nel mirino

Da sport.quotidiano.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Formigine e Corticella, la squadra di casa ha vinto con il punteggio di 2-0. La partita si è svolta nel rispetto del regolamento e senza incidenti. I gol sono stati segnati nel primo tempo, mentre nel secondo tempo non sono state registrate variazioni sul risultato. La vittoria permette al Formigine di mantenere vive le speranze di salvezza diretta nel campionato.

formigine 2 corticella 0 FORMIGINE: Boye, Barbetta, Sejderaj (12’ Diallo), Davoli (90’ Waddi), Maletti, Cristiani, Sighinolfi, Depietri, Stanco (79’ Napoli), Ferrara S. (84’ Rovatti), Ferrara P. (76’ Baldari). A disp: Carella, Stella, Marverti, Roncaglia. All. Cavalli. CORTICELLA: Calzati, Dragona, Cantelli, Pinca, Caselli, Fini (55’ Baccolini), Tonelli (72’ Venturi), Pescatore (79’ Vasta), Bazzani (82’ Maraoncelli), Manga (63’ Cianciulli), Cisotto. A disp: Treggia, Bellipario, Ravaioli. All. Cavina. Arbitro: Conte di Castelfranco V. Reti: 28’ Ferrara S., 77’ Baldari Note: espulso Stella dalla panchina, ammoniti Depietri, Pescatore Il...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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