Eccellenza il team di zecchi sta volando Il Mezzolara non si ferma più Travolto invece il Corticella

Il Mezzolara, guidato dall’allenatore Nicola Zecchi, ha ottenuto un’altra vittoria schiacciante contro la Comacchiese, con il risultato di 2-0. La squadra di Budrio ha segnato due gol e ha consolidato il primato nel girone B di Eccellenza. Nel frattempo, il Corticella ha subito una sconfitta pesante e si è avvicinato al rischio di perdere terreno in classifica. La partita si è giocata sabato pomeriggio in un campo bagnato e freddo, dove il Mezzolara ha dimostrato tutta la sua forza.

Continua la marcia trionfale del Mezzolara in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza. Il team di Nicola Zecchi si è aggiudicato, per 2-0 (reti di Battisti e Derjai), l’anticipo sul campo della Comacchiese e, grazie a questo successo, il team budriese ha portato a undici i punti di vantaggio sulla principale antagonista Ars et Labor Ferrara (che oggi farà visita al Futball Cava Ronco). L’altra bolognese che milita in questo raggruppamento scesa in campo ieri – l’ Osteria Grande di Vito Melotti – ha impattato 2-2, tra le mura amiche, contro la diretta rivale per la salvezza Pietracuta mentre le altre due nostre portacolori scenderanno in campo oggi alle 14,30: il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli – terzo a tre lunghezze dall’ex Spal – ospiterà il Sanpaimola (il match si giocherà a Faenza) mentre il Castenaso di Fabio Rizzo se la vedrà tra le mura amiche con il fanalino di coda del campionato Mesola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza, il team di zecchi sta volando. Il Mezzolara non si ferma più. Travolto invece il Corticella Eccellenza, lo Zola Predosa di Perinelli a Fabbrico. Mezzolara ed ex Spal, continua la corsa in vetta. Il team di mister Zecchi ospita il Sanpaimola Calcio Eccellenza. Il Mezzolara di Zecchi vuole un altro blitz aspettando l’ex Spal Il campionato di Eccellenza riprende con la prima giornata di ritorno, alle ore 14. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Eccellenza, girone A: Solbiatese, il nuovo allenatore della Prima squadra è Roberto Gatti; L’ECCELLENZA DELLA CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE DI FERRARA VOLA ALLE OLIMPIADI; Eccellenza, Promozione e Prima Categoria - Como: i risultati delle squadre lariane nella giornata di campionato; Eccellenza, girone B: il comunicato dell'Avola. Chirurgia dell’obesità, il Garibaldi di Catania è centro d’eccellenzaCATANIA – La Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob) ha certificato l’Unità operativa guidata dal dottore Luigi Piazza come Centro di eccellenza per l’anno ... livesicilia.it ECCELLENZA: l’ex spal, seconda, posticipa a mercoledi’. Mezzolara a Massa Lombarda per l’allungo in vetta. Il Medicina Fossatone terzo ospita il MesolaVa alla ricerca di un ulteriore allungo in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza il Mezzolara di Nicola Zecchi. Il team budriese, primo con sei lunghezze di vantaggio sull’Ars et Labor Ferr ... sport.quotidiano.net Diretta #Esclusiva Finale Coppa Italia Eccellenza Team Bari VS Fabrizio Miccoli Domenica 15 febbraio dalle 16:00 su Antenna Sud Sport 5 Seguici su: streaming sul canale AS Sport 5 al seguente link https://www.antennasud.com/streaming-as-sport-5 facebook