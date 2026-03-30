Eccellenza Manfredini para Ferrara segna Il Formigine vede la salvezza

Nel match tra Formigine e Agazzanese, il risultato finale vede i padroni di casa vincere per 1-0. Manfredini ha parato un tiro, mentre Ferrara ha segnato il gol decisivo. Durante l'incontro, sono stati impiegati diversi giocatori, tra cui Davoli entrato al 61’ e Stanco al 90’. La squadra di casa si avvicina alla salvezza grazie a questa vittoria.

formigine 1 agazzanese 0 FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Diallo, Davoli (61’ Bationo), Maletti, Cristiani, Sighinolfi, De Pietri Tonelli, Stanco (90’ Napoli), Ferrara S. (90’ Rovatti), Ferrara P. (78’ Baldari). A disp. Carella, Stella, Roncaglia, Waddi, Marverti. All. Cavalli AGAZZANESE: Bertozzi, Bragalini, Negri (80’ Fermi), Gueye, Ioance, Mauri, Memetaj, Pastorelli (46’ Soumahoro), Carella (46’ Concari), Mastrototaro (70’ Barba), Russo (46’ Vai). A disp. Masotino, Bradarski, Caffarra, Bertè. All. Piccinini Arbitro: Cunsolo di Bologna Reti: 75’ Ferrara S. Note: al 6’ Manfredini para un rigore a Mastrototaro. Ammoniti Gueye, Mauri Ancora nel segno di Salvatore Ferrara, il Formigine adesso ’vede’ davvero la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Manfredini para, Ferrara segna. Il Formigine vede la salvezza Articoli correlati Eccellenza. Eurogol di Ferrara nel finale. Pari prezioso per il Formiginezola 1 formigine 1 ZOLA: Bertocchi, Cocchi (51’ Ismaili), Monti, Magli, Fiore, Farini (76’ Medi), Rossi (70’ Rinieri), Suliani, Oulai (67’ Manieri),... Eccellenza/2. Il Formigine torna a vincere e spera. Decide una magia di Ferrarasalsomaggiore 0 formigine 1 SALSOMAGGIORE: Piga, Dattaro, Brunani, Cavalca (64’ Kokla), Cruoglio, Morigoni, Ghiretti, Lorenzani, Mattioli (65’ Kadjo,... Contenuti e approfondimenti su Eccellenza Manfredini para Ferrara... Temi più discussi: Dilettanti - Eccellenza - Manfredini para un rigore, Salvatore Ferrara segna: il Formigine vede la salvezza diretta più vicina; Eccellenza: Real Formigine, Manfredini para un rigore poi ci pensa Salvatore Ferrara; Dilettanti – Eccellenza – Finisce senza gol Arcetana-Cdr Mutina; Dilettanti - Prima Categoria - Lo Junior Finale infligge al Colombaro la quinta sconfitta consecutiva. Eccellenza. Eurogol di Ferrara nel finale. Pari prezioso per il FormigineZOLA: Bertocchi, Cocchi (51’ Ismaili), Monti, Magli, Fiore, Farini (76’ Medi), Rossi (70’ Rinieri), Suliani, Oulai (67’ Manieri), Cavazza, Cavallini. A disp ... ilrestodelcarlino.it Eccellenza, Formigine ko a Viano ma la classifica in fondo non cambiaAltro successo della Vianese, che, al termine di una gara splendida, porta a casa tre punti d’oro che consentono agli uomini guidati da mister Umberto Sarnelli, di tenere il passo della capolista Nibb ... lapressa.it Eccellenza Italiana - facebook.com facebook Questo non è vendere eccellenza, è un furto che umilia il #MadeInItaly. Prezzi simili all'aeroporto di Fiumicino alimentano solo quel senso di “fregatura” che i turisti non dimenticano. È un danno d'immagine enorme per i nostri prodotti migliori. Vergognoso x.com