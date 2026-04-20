EA SPORTS FC 26 PIOGGIA DI PACCHETTI REGALO | È PARTITO IL RISARCIMENTO! CONTROLLA SUBITO IL TUO ACCOUNT

EA Sports ha annunciato l’invio di pacchetti correttivi per i giocatori colpiti da un errore tecnico nei pacchetti garantiti di EA SPORTS FC 26. Sono stati avviati i processi di risarcimento e i giocatori sono invitati a controllare subito i propri account per verificare l’arrivo dei pacchetti. La società ha comunicato ufficialmente questa fase di distribuzione.

EA Sports ha appena confermato l’invio dei pacchetti correttivi dopo l’errore tecnico nei pack garantiti. Ecco chi sono i giocatori coinvolti e come riscattare i premi. Se nelle ultime ore hai effettuato l’accesso al tuo account di Ultimate Team, potresti aver trovato una sorpresa inaspettata nel negozio. EA Sports ha ufficialmente rotto il silenzio su uno dei bug più discussi della settimana, dando il via a una massiccia ondata di risarcimenti per migliaia di utenti. Cosa è successo: il “bug” dei pacchetti garantiti. Il caos è scoppiato nei giorni scorsi quando molti utenti, aprendo i pacchetti che avrebbero dovuto contenere un giocatore della Squadra della Settimana (TOTW) garantito, si sono ritrovati davanti a semplici carte Oro comuni o rari.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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EA SPORTS FC 26 spacchettamento succulento

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