EA SPORTS FC 26 arriva il Team 2 Future Stars | Calafiori e Nico Paz tra i protagonisti

EA SPORTS FC 26 presenta il Team 2 Future Stars, con Calafiori e Nico Paz tra i protagonisti. L’azienda ha annunciato ufficialmente i nuovi talenti che entreranno nella rosa delle stelle emergenti Under 23 del calcio mondiale. La lista include nomi noti e promettenti, pronti a lasciare il segno nel gioco e forse anche in futuro sui campi veri.

EA SPORTS ha svelato ufficialmente il Team 2 delle Future Stars per FC 26, consolidando l’appuntamento annuale dedicato ai migliori talenti Under 23 del panorama calcistico mondiale. Dopo il lancio della prima squadra la scorsa settimana, la nuova selezione introduce una serie di oggetti giocatore con valutazioni potenziate, riflettendo il potenziale delle giovani promesse destinate a diventare i top player di domani. GLI AZZURRI E LE STELLE DELLA SERIE A – All’interno del roster spiccano nomi di forte interesse per il pubblico italiano. Tra i protagonisti del Team 2 troviamo Riccardo Calafiori (Arsenal), ormai punto fermo della Nazionale, e Nico Paz, il talento del Como che sta incantando in Serie A.🔗 Leggi su Serieagoal.it Approfondimenti su EA SPORTS FC 26 FC 26: Disponibile il Team 2 Future Stars! La seconda settimana della promozione FC 26 si fa più ricca, con il lancio del Team 2 Future Stars. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su EA SPORTS FC 26 Argomenti discussi: EA Sports FC 26 Ultimate Team: consigli per guadagnare crediti; EA SPORTS FC 26 scende ancora di prezzo su Amazon: oggi conviene più che mai; EA Sports FC 26 per Nintendo Switch è in sconto su Amazon al minimo storico; Amazon Alert: EA Sports FC 26 in offerta a 37,98 Euro. EA SPORTS FC 26 annuncia il Team 2 di Future Stars – Tra i talenti scelti anche Nico PazEA SPORTS FC 26 annuncia il Team 2 di Future Stars - Tra i talenti scelti anche Nico Paz, il giocatore che sta facendo faville al Como. playstationbit.com EA Sports FC 26: Nico Paz protagonista del Team 2 Future StarsLa giovane stella del Como brilla nel firmamento di talenti del Team 2 di Future Stars, la nuova iniziativa di EA per i fan di FC 26 Ultimate Team ... everyeye.it A Como si sapeva già Nico Paz future stars disponibile solo su #FC26 facebook EA SPORTS FC 26 annuncia il Team 2 di Future Stars – Tra i talenti scelti anche Nico Paz! x.com

