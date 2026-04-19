Will Smith e Rafa Nadal sfrecciano sul Lago di Como con la Formula 1 dell' acqua

Sabato 25 aprile, tra le 11 e le 18, è in programma un evento sul Lago di Como dove si potranno vedere le barche della E1 Series, una competizione di livello internazionale. Le gare si svolgeranno presso Villa d'Este, con le imbarcazioni che sfrecciano sulle acque del lago, attirando appassionati e curiosi. Tra i protagonisti ci saranno anche personaggi noti che hanno partecipato a questa manifestazione.

Sabato prossimo 25 aprile, dalle 11 alle 18, si potrà scoprire e ammirare l’eleganza della E1 Series sul Lago di Como, dove le gare di livello mondiale incontrano le acque più iconiche d’Italia a Villa d'Este. Circondati da uno scenario alpino mozzafiato, potrai assistere a 10 team guidati da.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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