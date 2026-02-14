Meloni commenta Merz | Non condivido sue critiche al mondo Maga Italia nel Board di Trump come osservatore

Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Merz sul mondo Maga, sottolineando che l’Italia è presente nel consiglio di Trump come osservatore. La premier italiana ha fatto questa dichiarazione durante il vertice dell’Unione africana, dove si trovava per partecipare ai lavori. Nel suo intervento, ha evidenziato il ruolo attivo dell’Italia nel contesto internazionale e ha precisato che il Paese mantiene rapporti con diverse figure politiche, anche fuori dall’Europa.

Dalla Germania volano in fretta le notizie. E in Africa arrivano praticamente dirette. A margine dell'annuale summit dell'Unione africana, c'è una Giorgia Meloni in vena di commenti. Invitata come ospite europea, il premier si concede a 4 testate italiane e sostiene di non condividere le critiche del cancelliere tedesco Friedrich Merz alla cultura Maga del presidente Usa e annuncia che l'Italia parteciperà al polarizzante Board of Peace di Donald Trump, "come osservatore". A domanda, che era inevitabile porgere, Meloni commenta masticando chiarezza, il duro discorso di Merz pronunciato a Monaco, secondo il quale esiste "una frattura tra Ue e Usa".