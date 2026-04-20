E' sempre Super Mario Galaxy in vetta agli incassi del Box office
Super Mario Galaxy si conferma il film più visto della settimana in Italia, mantenendo la prima posizione al botteghino. Il film, con protagonista l’idraulico in tuta rossa, continua ad attirare un vasto pubblico nelle sale cinematografiche del paese. La pellicola, tratta dalla celebre saga videoludica, ha registrato gli incassi più alti rispetto agli altri titoli in programmazione. La sua presenza in vetta si è consolidata nel corso degli ultimi giorni.
Super Mario Galaxy con protagonista l'idraulico in tuta rossa beniamino dei videogiochi, mantiene salda la vetta dei film più visti della settimana in Italia. L'animazione Nintendo Illumination mantiene la prima posizione della classifica Cinetel degli incassi nel weekend 16-19 aprile: 1.397.302 euro, con una media di 2.325 in 601 cinema, per un totale dal 1° aprile di 12.745.770 euro. Il fine settimana che ha segnato 5.029.911 euro di incasso, pari a 665.556 spettatori, (una crescita dell'8,7% rispetto (17-20 aprile) del 2025 ma un calo del 24% rispetto allo scorso week-end. Tornando al weekend appena trascorso, seconda piazza per The Drama - Un segreto è per sempre, con 771.🔗 Leggi su Lanazione.it
Why The Super Mario Galaxy Movie Blew Everyone Away At The Box Office
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