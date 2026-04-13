Nel fine settimana, il film con protagonista il personaggio dei videogiochi si conferma in cima alla classifica degli incassi, secondo i dati raccolti da Cinetel. La pellicola ha raggiunto un incasso di circa 2 milioni di euro, mantenendo il primato rispetto ad altri titoli in programmazione. La presenza del personaggio noto e la sua trasposizione cinematografica continuano a attrarre un vasto pubblico nelle sale italiane.

Super Mario Galaxy, sequel del film di Aaron Horvath e Michael Jelenic con protagonista l'idraulico in tuta rossa beniamino dei videogiochi, si conferma in vetta agli incassi del box office del weekend con 2.674.979 euro, che portano il totale in due settimane a oltre 10 milioni (10.859.085). Stabile al secondo posto anche The Drama - Un segreto è per sempre, dark comedy di Kristoffer Borgli che, forte di una coppia di star come Zendaya e Robert Pattinson, alla seconda settimana di programmazione ha incassato 1.167.962 euro, per un totale di 3.244.228 euro. Guadagna una posizione rispetto a sette giorni fa, occupando il terzo gradino del podio l'italiano Che dio perdona a tutti, la novità firmata da Pif che incassa 428.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incassi Cinetel, resta in vetta Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy debutta al primo posto nei cinema italiani: più di un milione di euro d’incassiSuper Mario Galaxy: Il Film conquista il box office italiano e americano nel giorno di uscita.

"Super Mario", incassi al topIl week-end di Pasqua ha fatto risorgere anche gli incassi delle sale, dopo un marzo deludente.