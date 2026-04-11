Super Mario Galaxy travolge il box office | 5 milioni in 3 giorni

Tra il 2 e il 5 aprile 2026, il settore cinematografico italiano ha registrato un weekend molto positivo grazie all'uscita di Super Mario Galaxy. Il film ha incassato 5 milioni di euro nei primi tre giorni, raggiungendo risultati di grande rilievo al botteghino. Questa performance ha portato il film a dominare le classiche di vendita nelle sale italiane in quel periodo.

Il settore cinematografico italiano ha vissuto un weekend di forte impatto tra il 2 e il 5 aprile 2026, segnato dal trionfo della proprietà intellettuale videoludica nelle sale. Il nuovo capitolo animato prodotto da Universal Pictures, intitolato Super Mario Galaxy – Il Film, ha conquistato la vetta della classifica nazionale con una raccolta di 5.153.757 euro in soli tre giorni di proiezione, beneficiando di una presenza massiccia su ben 600 schermi distribuiti in tutta Italia. La nuova gerarchia delle sale tra brand globali e cinema d’autore. L’ondata di popolarità legata al mondo dei videogiochi non è stata l’unico elemento a movimentare le caselle degli incassi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Super Mario Galaxy travolge il box office: 5 milioni in 3 giorni ‘Super Mario Galaxy’ incassa 48 milioni di dollari al box officeSuper Mario Galaxy ha fatto faville al botteghino venerdì ed è sulla buona strada per un weekend di apertura esplosivo. Pasqua da record per Super Mario Galaxy: il Box Office ITALIA vola oltre gli 8 milioniIl baffuto idraulico di casa Nintendo non conosce ostacoli e, dopo aver fatto segnare numeri da capogiro al debutto mondiale, ha letteralmente...