Bari piange Elisa Pepe, nota come la donna della “pasta al fo”, diventata protagonista di un meme virale su internet. La donna, conosciuta per il video che mostrava il suo modo di preparare la pasta, è scomparsa all’età di 74 anni. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra amici e conoscenti, che ricordano la sua spontaneità e il sorriso che la caratterizzava.

Bari ha perso uno dei suoi volti più virali e amati in tutta Italia. Si chiamava Elisa Pepe ed è morta il 14 aprile 2026 all’età di 93 anni, ma sui social era ricordata come la signora della “pasta al fo” – scritto proprio così, con la parola forno troncata di netto – protagonista di un’intervista che è diventata uno dei meme più condivisi nel periodo di Natale. Nonna Isa era vedova e aveva tre figli: Angela, Teresa e Francesco. I suoi funerali si sono svolti ieri, nella parrocchia di San Carlo Borromeo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da INDIFFERENZA ASTRALE (@indifferenzaastrale) La storia di Isa Pepe inizia nel 2010, quando Antenna Sud realizzò un’intervista al mercato in occasione delle festività natalizie.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - È morta la signora della “pasta al fo”: Bari piange Elisa Pepe, la nonna del meme virale

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