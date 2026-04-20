È mattina ed è ubriaca fradicia | donna collassa al limite del coma etilico

Questa mattina a Sirmione alcuni passanti hanno segnalato una donna in difficoltà, trovandola visibilmente ubriaca e in stato di forte sofferenza. La donna è stata trovata in condizioni tali da far supporre un possibile limite del coma etilico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno preso in carico la situazione. La donna è stata portata in ospedale per ulteriori controlli.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, preoccupati per le condizioni di una donna in evidente difficoltà nella mattinata di oggi (lunedì 20 aprile) a Sirmione.L’episodio si è verificato intorno alle 10.10 in via Verona, a pochi metri dal Parco Lugana Lover. La protagonista, una 52enne.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ubriaca fradicia in pieno giorno, donna collassa e finisce in ospedale Si ubriaca prima di entrare a scuola, 16enne in coma etilico: aveva iniziato a bere vodka dalle 5 del mattinoUn adolescente residente nei pressi di Pordenone è finito in coma etilico dopo essere svenuto poco prima di entrare a scuola. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Roma, ubriaca e contromano per chilometri sulla Pontina provoca 5 incidenti: denunciata 26enne; Beve 14 shot di tequila durante una crociera, si ubriaca, cade e si fa male: risarcita di 300.000 dollari; Seminuda e ubriaca sulla Flaminia, soccorsa una 37enne; Si barrica in un'auto esposta in una concessionaria e aggredisce gli agenti: il provvedimento del Questore. Educatrice ubriaca di prima mattinaL’interno di un’aula scolastica Genova - Una maestra ubriaca di prima mattina. È accaduto, riferisce il quotidiano Il corriere di Romagna, nella scuola elementare Saffi di Forlì. A lanciare ... ilsecoloxix.it Grave episodio questa mattina. Camionista di 55 anni in Autostrada A1, investito e ucciso vicino Caserta durante la protesta dei Tir. L'uomo investito da un auto che si e' fermata... - facebook.com facebook È mattina e stai passeggiando nel giardino più bello di #Firenze. Il modo migliore per iniziare la giornata (da quasi cinquecento anni). #Boboli #BoboliGardens x.com