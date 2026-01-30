Si ubriaca prima di entrare a scuola 16enne in coma etilico | aveva iniziato a bere vodka dalle 5 del mattino

Un ragazzo di 16 anni di Pordenone è finito in ospedale in coma etilico dopo aver bevuto vodka fin dalle prime ore del mattina. L’adolescente si è sentito male poco prima di entrare a scuola, dove si sarebbe presentato in condizioni molto critiche. Sono ancora in corso le verifiche sulle cause di questa intossicazione.

Un adolescente residente nei pressi di Pordenone è finito in coma etilico dopo essere svenuto poco prima di entrare a scuola. Il 16enne aveva infatti iniziato a bere vodka dalle 5 del mattino.🔗 Leggi su Fanpage.it

