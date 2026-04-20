Nelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno fermato una persona in relazione all’omicidio di un giovane di 25 anni avvenuto nel centro di Pavia, tra le ore notturne di sabato e domenica. La vittima, originaria di Favara, è deceduta dopo essere stata colpita al collo con un’arma da taglio durante un episodio di violenza. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’ambiente locale.

Una notte di svago nel centro di Pavia si è conclusa in tragedia. Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara, è morto dopo essere stato colpito al collo con un’arma da taglio durante un episodio di violenza avvenuto nelle ore notturne tra sabato 18 e domenica 19 aprile. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’indagine, il giovane era in compagnia di due amici e aveva trascorso la serata tra i locali della movida cittadina. Terminata la notte, il gruppo si è avviato a piedi verso l’area di sosta per riprendere l’auto e rientrare a casa. Il percorso li ha portati in zona Cattaneo, a breve distanza dalla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, un punto noto della città.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È lui l’assassino”. Omicidio Gabriele Vaccaro, c’è la svolta nelle indagini: chi è stato fermato

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