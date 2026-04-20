È amore o dipendenza affettiva?

Molti si sono chiesti almeno una volta nella vita se i sentimenti provati in una relazione siano autentico amore o dipendenza affettiva. La domanda riguarda il confine tra il desiderio di stare insieme e la paura di perdere l’altro, e spesso si presenta come un dubbio che si fa strada nella mente di chi si trova coinvolto in una relazione. Riconoscere questa perplessità può essere il primo passo per analizzare i propri sentimenti in modo più consapevole.

È una domanda che potenzialmente si possono essere ritrovati a porsi tutti e tutte: quello che provo nella mia relazione è amore o dipendenza affettiva? Diciamolo subito: se ve lo state chiedendo o ve lo siete chiesto almeno una volta nella vita, è un buon segno. Significa che non vi lasciate travolgere dalle emozioni, che non vi lasciate andare facilmente a circoli viziosi, che cercate di non incappare in una relazione tossica. Per rispondere a questa domanda dobbiamo innanzitutto capire cos’è la dipendenza affettiva e attraverso quali sintomi si manifesta. Cos’è la dipendenza affettiva. Per capire se è amore o dipendenza affettiva dobbiamo innanzitutto definire questa situazione.🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - È amore o dipendenza affettiva? Amore o dipendenza Notizie correlate L’amore sano, spiegato bene. Dipendenza affettiva: il focusdi Gaia Papi Cinque incontri per conoscere e comprendere la dipendenza affettiva, una forma di sofferenza relazionale spesso poco visibile ma molto... GIOVAPIÙGIOVA, “VUOI FARE L’AMORE?” È IL PRIMO CAPITOLO DI UN RACCONTO SULLA DIPENDENZA AFFETTIVACon “Vuoi fare l’amore?”, pubblicato il 20 marzo 2026, GIOVAPIÙGIOVA inaugura il percorso che condurrà all’EP Amorex3, in uscita nella primavera. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Coppia, le dinamiche di relazione spiegate (e suggerite) dalle suore del Cinquecento; I social creano dipendenza. L’esperta: Dare gli strumenti tecnologici all’età giusta; Vai pure - Dialogo con Pietro Consagra; L’istituto Falerna Nocera Gizzeria al Tribunale di Lamezia per progetto Ciak – Un processo simulato per evitare un vero processo. Amore o dipendenza? Capire i confini per una relazione sanaLa dipendenza affettiva è una forma di legame che va oltre i confini di un amore sano, trasformandosi in una necessità ossessiva dell’altro. Simona Lauri, psicoterapeuta, la descrive come una condizio ... msn.com Dipendenza affettiva, la psicologa Lucia Montesi: Dinamica disfunzionale alimentata da entrambi i partnerAlcune coppie sono fondate su una dinamica disfunzionale di dipendenza affettiva: uno si affida completamente all'altro, annullandosi ... fanpage.it "quando in amore si cerca la perfezione, si trova la solitudine". Luca Bianchini - facebook.com facebook Papa Leone: è l’amore che deve trionfare, non la guerra! x.com