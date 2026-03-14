L’amore sano spiegato bene Dipendenza affettiva | il focus

Cinque incontri organizzati da Gaia Papi si concentrano sulla dipendenza affettiva, un fenomeno spesso invisibile ma molto diffuso. Durante gli eventi, vengono approfonditi i vari aspetti di questa forma di sofferenza relazionale, cercando di spiegare in modo chiaro cosa comporta e come si manifesta. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per riconoscere e affrontare questa problematica.

di Gaia Papi Cinque incontri per conoscere e comprendere la dipendenza affettiva, una forma di sofferenza relazionale spesso poco visibile ma molto diffusa. È questo l’obiettivo del percorso di gruppo "Legami che curano, legami che feriscono", promosso dal SerD di Arezzo e rivolto a uomini e donne seguiti dal servizio. Gli appuntamenti si terranno ogni giovedì dal 19 marzo al 16 aprile, dalle 17.15 alle 19, nella sala riunioni del SerD cittadino. L’iniziativa nasce con l’intento di offrire uno spazio di informazione, riflessione e confronto su dinamiche affettive che possono trasformarsi in vere e proprie forme di dipendenza. Ogni incontro sarà articolato in due momenti: una parte informativa e un lavoro di gruppo guidato dagli operatori del servizio, pensato per favorire il dialogo e la condivisione delle esperienze tra i partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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