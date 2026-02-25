Evade dai domiciliari e viene arrestato nei pressi della stazione ferroviaria

L’uomo si era allontanato arbitrariamente dal luogo di detenzione domiciliare senza alcuna autorizzazione. Grazie alle ricerche diramate dall’Arma di Sessa Aurunca, i militari sono riusciti a rintracciarlo nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo, provvedendo al suo immediato arresto. Dopo le formalità di rito in caserma, il 38enne è stato trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di domani, 26 febbraio. L’intervento rientra nei controlli costanti dei Carabinieri volti a garantire il rispetto delle misure restrittive disposte dall’Autorità giudiziaria e la sicurezza del territorio. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

