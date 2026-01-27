Sprint Ferguson può cambiare maglia in Serie A | la destinazione
Ferguson, giovane attaccante irlandese, potrebbe lasciare la Roma per trasferirsi in un altro club di Serie A. Questa possibile mossa potrebbe influenzare il suo percorso professionale e la composizione della squadra di destinazione. La situazione è in evoluzione e sarà importante seguire gli sviluppi per comprendere le implicazioni di questa possibile operazione di mercato.
Cambia il futuro di Evan Ferguson: l’attaccante irlandese può salutare la Roma per trasferirsi in un altro club di Serie A. Con l’arrivo di Robinio Vaz, di Donyell Malen e molto probabilmente di un altro giocatore offensivo, si riducono drasticamente gli spazi per Evan Ferguson alla Roma. L’attaccante irlandese classe 2004, reduce da una prima parte di stagione in chiaroscuro nella Capitale, potrebbe fare ritorno al Brighton, club proprietario del cartellino: nella Capitale, infatti, sembrano intenzionati a interrompere anticipatamente il prestito. Ferguson – calciomercato.it Il futuro di Ferguson, però, potrebbe essere targato ancora Serie A: secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, Vincenzo Italiano avrebbe infatti individuato proprio nel 21enne originario di Bettystown il profilo ideale per rinforzare l’attacco del Bologna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
