Recentemente è diventato noto che le dust bag, i sacchettini usati per proteggere le borse, possono essere riutilizzati come pochette logate. Questa trasformazione permette di sfruttare al massimo gli elementi di protezione, rendendoli anche accessori di moda. La pratica consiste nel riutilizzare i sacchettini anti-polvere, normalmente destinati a contenere e conservare le borse quando non sono in uso.

La dust bag, infatti, evita graffi e abrasioni durante la conservazione, protegge dai raggi solari che possono scolorire il materiale, mantiene intatta la forma originale della borsa e previene l’accumulo di polvere nelle cuciture e nelle finiture in metallo. Insomma, davvero una salvezza per le fashion victim. E adesso si appresta a fare l'upgrade, trasformandosi essa stessa accessorio cool? Sta infatti circolando sui social questa idea fantastica: trasformare le dust bag (specialmente quelle di brand di lusso come Gucci, Prada, Hermès o Louis Vuitton) in pochette. Che, poi, è anche un modo geniale per fare upcycling e avere un accessorio logato a costo quasi zero.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dust Bag, sapete che possiamo trasformare i sacchettini anti-polvere in pochette logate?

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