Possiamo trasformare il futuro Noi organizzatori dell’eco-fiera

Il riciclo dei materiali ha causato un aumento significativo dei rifiuti trasformati in materie prime seconde, grazie all’impegno dell’organizzazione dell’eco-fiera. Questa iniziativa ha portato alla creazione di numerosi prodotti sostenibili e ha coinvolto centinaia di aziende locali. I partecipanti hanno potuto osservare come il riutilizzo possa ridurre l’impatto ambientale e migliorare la gestione dei rifiuti. La fiera continuerà a promuovere pratiche più ecologiche nel settore.

Il riciclo dei materiali è il processo attraverso il quale i rifiuti vengono trasformati in nuove materie prime seconde (MPS) o in nuovi prodotti. Non si tratta solo di buttare nel "bidone" giusto ma di un sistema organizzato che comprende raccolta differenziata, selezione, trattamento e successiva lavorazione dei materiali. Nel 1997 in Italia è stato introdotto il decreto legislativo numero 22 che ha dato il via alla "Regola delle 5 R". Ma come si concretizza questa regola? Facile: le " 5 R ", stanno per 5 comportamenti virtuosi, che tutti possono mettere in pratica con un po' di impegno e senso civico.