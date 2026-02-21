La Trolley bag di Lidl firmata Nik Bentel e e l’arte di trasformare l’ordinario in culto

Lidl ha lanciato una trolley bag disegnata da Nik Bentel, creando un oggetto che richiama un carrello del supermercato senza ruote. La borsa, realizzata con materiali resistenti, si distingue per il suo aspetto insolito e divertente. Questa novità ha già catturato l’attenzione sui social, dove molti utenti condividono foto del prodotto. La trolley bag diventa così un esempio di come l’arte possa trasformare un oggetto quotidiano in un pezzo di culto.

Abbiamo un nuovo oggetto del desiderio: si chiama Trolley Bag, è di Lidl, la catena di supermercati tedeschi di proprietà del Gruppo Schwarz, e più che a una borsa vera e propria assomiglia a un surrogato di un carrello del supermercato con manico di appoggio logato senza le ruote. Però è dotata di una magica tracolla à porter. Un crash visivo incredibile e un utilizzo non ben definito per un oggetto che in questi giorni sta facendo alzare non poco i battiti degli algoritmi, cioè fa esattamente ciò per cui è stato creato. Non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima: la storia del marketing moderno ci ha messo già alla prova con progetti simili dove ambiti differenti uniscono le forze per creare oggetti ibridi pronti a stregarci con le loro anomalie.🔗 Leggi su Gqitalia.it

