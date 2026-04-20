Covo, 20 aprile 2026 – La comunità è ancora sconvolta dopo il duplice omicidio avvenuto presso il tempio sikh nella giornata di domenica. La polizia sta indagando sulla presenza di un uomo di circa 40 anni coinvolto nel fatto di sangue, e cerca anche alcuni complici che avrebbero fornito supporto durante la fuga. La pista principale aperta dagli inquirenti riguarda una faida interna all’ambiente della comunità.

Covo, 20 aprile 2026 – La comunità è ancora sconvolta. Domenica mattina i fedeli arrivano alla spicciolata al tempio sikh Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji di via Campo Rampino, zona industriale di Covo, Bassa Bergamasca, dove venerdì sera si è consumato il duplice omicidio in cui hanno perso la vita Rajinder Singh, 47 anni, residente a Covo, e Gurmit Singh, 48 anni, di Agnadello, nel Cremonese, entrambi indiani del Punjab, padri di tre figli, freddati a colpi di pistola mentre uscivano dal tempio. I fedeli si ritrovano per la preghiera. Ci sono dolore e sgomento. Non hanno molta voglia di parlare. Allontanano telecamere e microfoni. L’agguato ha annullato la festa del Vaisakhi, prevista per sabato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Duplice delitto al tempio sikh: la pista della faida interna. Caccia a un 40enne e ai complici che l’hanno aiutato a fuggire

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