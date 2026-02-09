Assalto al portavalori chi sono i fermati | Erano foggiani in trasferta caccia ai complici La dinamica della rapina

Due uomini di Foggia sono stati fermati questa mattina dai carabinieri di Lecce dopo aver assaltato un portavalori. I fermati non erano residenti nella zona, ma si trovavano in trasferta. La polizia sta ora cercando di trovare eventuali complici e ricostruire meglio la dinamica della rapina.

Non erano malviventi della zona ma foggiani in trasferta i due fermati dai carabinieri del nucleo investigativo di Lecce per l'assalto ad un portavalori commesso questa mattina sulla superstrada tra il capoluogo salentino e Brindisi. A quanto si apprende, sono stati bloccati, al termine di un inseguimento con i militari, mentre disarmati ma ancora col volto travisato, tentavano di fuggire a piedi nella campagne di Squinzano. Nella stessa zona sono state rinvenute anche due della auto utilizzate per l'assalto, una Jeep blu e un'Alfa Romeo Stelvio. I due fermati si trovano in caserma a Lecce.

