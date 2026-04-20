Dulce Pontes la voce simbolo del fado in concerto al Malibran il 23 aprile
Il 23 aprile 2026 alle ore 20.00, il Teatro Malibran di Venezia ospiterà il concerto di Dulce Pontes, nota interprete portoghese del fado. La cantante sarà in scena con il suo tour “35 Anos Tour” nell’ambito della rassegna Jazz&. L’evento si svolgerà nella storica sede veneziana, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare dal vivo la voce simbolo del genere musicale portoghese.
Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 20.00, a Venezia, il Teatro Malibran ospita il concerto di Dulce Pontes, protagonista della rassegna Jazz& con il suo “35 Anos Tour”.A dieci anni dal memorabile concerto alla Fenice, la voce simbolo del fado contemporaneo torna in laguna per celebrare 35 anni di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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