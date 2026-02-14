Perù Agua Dulce chiude | emergenza rifiuti minaccia il turismo a Lima Un simbolo estivo sommerso dai detriti

A Lima, il villaggio di Agua Dulce ha deciso di chiudere le sue porte a causa di un sovraccarico di rifiuti che minaccia le attività turistiche. La spiaggia, una delle mete preferite dai visitatori durante l’estate, si trova ora coperta da sacchi e plastica abbandonata, impedendo ai turisti di godersi il mare. La presenza di enormi cumuli di spazzatura ha reso difficile la balneazione e ha portato alla decisione di interrompere temporaneamente l’afflusso di visitatori.

Spiaggia sotto assedio a Lima: Agua Dulce chiude per l'emergenza rifiuti, un campanello d'allarme per il turismo peruviano. La spiaggia di Agua Dulce, icona del litorale di Lima, in Perù, ha chiuso i battenti domenica 14 febbraio 2026 a causa di un'accumulo di rifiuti senza precedenti. La decisione, presa dalle autorità del distretto di Chorrillos, è una risposta all'incapacità di gestire i detriti lasciati dai visitatori, un problema che minaccia la sostenibilità del turismo costiero nel paese. Un'emergenza rifiuti che paralizza il simbolo dell'estate limeña. Agua Dulce, meta prediletta dai residenti di Lima e dai turisti, si è ritrovata sommersa da tonnellate di spazzatura.