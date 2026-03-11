Il Fado al Teatro Romano | Dulce Pontes in concerto a Verona

Il 5 luglio 2026, il Teatro Romano di Verona ospiterà il concerto di Dulce Pontes, artista portoghese nota per la sua interpretazione del Fado. L’evento fa parte della rassegna Contaminazioni Musicali e vedrà la cantante esibirsi sul palco della storica location, attirando appassionati e curiosi da diverse zone. La serata rappresenta un appuntamento importante nel calendario musicale della città.

Sul palco del Teatro Romano per la rassegna Contaminazioni Musicali, arriva a Verona il 5 luglio 2026 la straordinaria Dulce Pontes. Con oltre 35 anni di carriera, Dulce Pontes è una voce imprescindibile del Fado e della musica mondiale. Pianista, compositrice e interprete, è diventata celebre. 🔗 Leggi su Veronasera.it

