Duello in strada a Naro | zuffa tra donne e carabinieri a caccia della verità

A Naro, un pomeriggio è stato teatro di una lite tra due donne in strada, che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e dei carabinieri intervenuti sul posto. Durante l’episodio, le due donne si sono affrontate fisicamente, mentre i militari si sono impegnati a gestire la situazione e a cercare di ricostruire quanto accaduto. L’evento si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine per calmare gli animi.

Un pomeriggio di ordinaria follia ha scosso la tranquillità di Naro, trasformando la pubblica via nel “ring” di un duro confronto fisico tra due donne. Protagoniste della vicenda una narese e una residente in un altro comune della provincia, le cui divergenze sono degenerate in una zuffa che ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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