La vicenda si è conclusa con l’identificazione del conducente responsabile di un incidente avvenuto la sera del 6 aprile lungo la litoranea di Gagliano del Capo, durante la quale un giovane di 29 anni era stato investito e il suo aggressore era fuggito senza prestare soccorso. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto di un 26enne, che si è presentato spontaneamente. La caccia al pirata della strada si è così conclusa con il suo fermo.

È terminata la caccia al pirata della strada che la sera dello scorso 6 aprile, a Pasquetta, aveva travolto senza fermarsi un 29enne che, sulla litoranea di Gagliano del Capo in località Ciolo stava raggiungendo la propria auto. Il 29enne investito è ricoverato in prognosi riservata al Vito Fazzi di Lecce ma non è in pericolo di vita. L'investitore è un operatore socio-sanitario di 26 anni di Alessano che nelle scorse ore si è presentato nella caserma dei carabinieri che erano già riusciti ad indentificarlo grazie all'analisi dei frammenti del veicolo e ad uno specchietto rimasti sull'asfalto. E' stato denunciato per lesioni personali colpose e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, investe un 29enne e scappa: finisce la caccia al pirata della strada. Un 26enne dai carabinieri

Auto investe e uccide una 29enne finlandese a Reggio Calabria e fugge, caccia al pirata della stradaLa ragazza stava attraversando la strada quando è stata centrata dall'auto a Reggio Calabria, il pirata della strada è fuggito senza prestare...

Via Solferino, investe con lo scooter una 66enne e poi scappa: caccia al pirata della stradaNon sono gravi le condizioni di una 66enne è stata investita in via Solferino intorno alle 15 di oggi, mercoledì 4 marzo.

Investe ragazzo davanti al Gibò e scappa, poi si unisce ai soccorsi: denunciato operatore sanitarioIdentificato l’uomo che la sera di Pasquetta a Gagliano del Capo ha travolto con la sua auto un 29enne, ora ricoverato in prognosi riservata: si tratta di un ... bari.repubblica.it

Salento, investe un 27enne e fugge: è caccia al pirata della strada a Gagliano del Capo, ragazzo grave al Vito FazziL’incidente è avvenuto in località Ciolo, una delle aree più frequentate della costa ionico-adriatica salentina, dove il giovane aveva trascorso la serata in un locale della zona. giornaledipuglia.com