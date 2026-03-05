Iran-Israele duello tra i jet | abbattuto il caccia di Teheran

Le forze di difesa israeliane hanno diffuso un video che mostra un duello tra un caccia F-35 e un jet iraniano YAK-130 sopra i cieli di Teheran. Durante lo scontro, l'F-35 israeliano ha abbattuto l'aereo iraniano, mentre le forze israeliane hanno annunciato di aver proseguito con l'attacco. La scena è stata catturata con immagini che documentano il confronto tra i due velivoli.

"Obiettivo abbattuto, continuiamo l'attacco". Le forze di difesa di Israele (Idf) diffondono il video del duello tra un caccia F-35 e un jet iraniano YAK-130 nei cieli di Teheran. Il caccia israeliano abbatte il velivolo nemico: per la prima volta un F-35 colpisce e abbatte un aereo con pilota in uno scontro in.

Usa e Israele attaccano l’Iran: raid su Teheran e altre città. Caccia a KhameneiTeheran, 28 febbraio 2026 – L’escalation in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo livello nella giornata di sabato 28 febbraio 2026.

Iran, zone d'attacco e obiettivi divisi tra Usa e Israele. Il piano di guerra coordinato da mesiIsraele bombarda Teheran e l'Iran occidentale perché da qui vengono lanciati i missili contro Tel Aviv. Gli Stati Uniti stanno invece ... iltempo.it

Guerra tra Iran e Usa-Israele: le ultime notizie di oggi 5 marzo 2026Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove almeno 1.045 persone sono rimaste uccise dall’inizio della guerra, mentre Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe a ... tpi.it

Dall’attacco congiunto Usa-Israele contro l’Iran alla risposta di Teheran nel Golfo: missili e droni che allargano il conflitto e alzano il prezzo umano, con civili colpiti e soccorsi sotto pressione. Sullo sfondo, il nodo strategico dello Stretto di Hormuz: una stretta c - facebook.com facebook

Dopo che Israele e Usa hanno bombardato l'Iran, 50 italiani sono bloccati a Doha, in un albergo, in attesa di capire come rientrare a casa. Farnesina e Ambasciata italiana a Doha hanno offerto un transfer per Riad, nell’incertezza di fare rientro in Italia. Tutto a x.com