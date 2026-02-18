Lutto al Teatro San Carlo di Napoli | è morta Anna Razzi direttrice della scuola e del corpo di ballo

Anna Razzi, nota ballerina e direttrice della scuola del Teatro San Carlo di Napoli, è morta all’età di 74 anni. La causa del decesso è stata una lunga malattia. Razzi, ex étoile del Teatro alla Scala di Milano, aveva lavorato al San Carlo per oltre due decenni, contribuendo a formare giovani talenti e a promuovere il balletto. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo della danza italiana. La sua passione e il suo impegno continueranno a essere ricordati nel teatro napoletano.

Storica etoile del Teatro alla Scala di Milano, Anna Razzi è stata legata per 25 anni al Teatro San Carlo di Napoli. La ballerina è morta oggi a 86 anni.