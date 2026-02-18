Anna Razzi morta l’ex etoile e direttrice della Scuola di Ballo del teatro San Carlo di Napoli

Anna Razzi, ex étoile e direttrice della scuola di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, è morta ieri a causa di una grave malattia. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal teatro, che ricorda la sua lunga carriera e il ruolo fondamentale nel settore della danza. Razzi aveva 70 anni e negli ultimi anni aveva dedicato molto tempo alla formazione dei giovani ballerini. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della danza napoletana. La città si prepara a ricordarla in vari eventi pubblici.

Il teatro di San Carlo di Napoli, in una nota, annuncia “con immenso dolore, la scomparsa di Anna Razzi “. L’ex danzatrice, che è stata anche prima ballerina della Scala e poi per molti anni la figura di riferimento della danza per il San Carlo di Napoli, aveva 85 anni. “ Direttrice della Scuola di Ballo dal 1990 al 2015 – ricorda il San Carlo – poi presidente onoraria nonché direttrice del Corpo di Ballo dal 2006 al 2009. Figura di grande rigore, sensibilità artistica e straordinaria dedizione, Anna Razzi ha segnato con la sua passione e la sua competenza una stagione importante della danza italiana, contribuendo con impegno e visione alla crescita di generazioni di danzatori e alla valorizzazione del repertorio coreutico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Anna Razzi, morta l’ex etoile e direttrice della Scuola di Ballo del teatro San Carlo di Napoli Danza, il Teatro di San Carlo annuncia la scomparsa di Anna RazziIl Teatro di San Carlo di Napoli comunica la morte di Anna Razzi, responsabile della Scuola di Ballo dal 1990 al 2015, a causa di una lunga malattia. Anna Maria Razzi, investita da un'auto e morta dopo giorni di agonia a TarquiniaIl 5 gennaio, a Tarquinia, Anna Maria Razzi, 75 anni, è stata investita da un'auto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Teatro San Carlo di Napoli, morta Anna Razzi: aveva diretto la scuola e il corpo di ballo«Il Teatro di San Carlo di Napoli annuncia, con immenso dolore, la scomparsa di Anna Razzi, direttrice della Scuola di Ballo dal 1990 al 2015 ... msn.com Danza, il Teatro di San Carlo annuncia la scomparsa di Anna RazziIl Teatro di San Carlo di Napoli annuncia, con immenso dolore, la scomparsa di Anna Razzi, direttrice della Scuola di Ballo dal 1990 al 2015 poi presidente onoraria nonchè direttrice del Corpo di ... napolitoday.it Teatro San Carlo, morta Anna Razzi: aveva diretto la scuola e il corpo di ballo facebook