Due cacciamine italiane potrebbero essere mandate nello stretto di Hormuz | ma serve un cessate il fuoco permanente

Due navi militari italiane potrebbero essere inviate nello stretto di Hormuz, secondo fonti militari. La decisione dipende dalla possibilità di ottenere un cessate il fuoco permanente nella regione. La notizia viene riportata nel podcast di Fanpage.it, che ogni giorno alle 18.00 fornisce aggiornamenti sulle notizie principali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo all'invio delle navi italiane.

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Cacciamine, fregate e navi di supporto. Cosa offre l'Italia per la bonifica di Hormuz; Hormuz, l’Italia scende in campo: la missione affidata a Meloni e i mezzi a disposizione; Il piano del governo Meloni per mandare le navi cacciamine italiane nello Stretto di Hormuz; Stretto Hormuz, come operano le navi italiane che trovano le mine.

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Anglo-francesi dovrebbero essere fregate e cacciatorpediniere, per fornire copertura contro droni e missili. Per l'Italia il grosso dell’impegno sarà garantire la bonifica delle acque con due o tre cacciamine: in tre settimane possono raggiungere Hormuz. #rep x.com