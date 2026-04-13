L’impatto dell’IA sul mercato del lavoro | quali competenze saranno indispensabili nei prossimi 10 anni

L’intelligenza artificiale sta influenzando il modo in cui molte professioni vengono svolte, con un cambiamento che si sta già manifestando nelle aziende di diversi settori. Le tecnologie AI sono utilizzate per automatizzare processi e gestire dati complessi, portando a una crescente domanda di competenze specifiche. Nei prossimi dieci anni, alcune capacità come la gestione dei sistemi AI e l’analisi dei dati saranno considerate fondamentali per i lavoratori.

L’Intelligenza Artificiale non è più una promessa del futuro, ma una realtà che sta già ridisegnando le scrivanie di tutto il mondo. Tuttavia, contrariamente ai toni allarmisti, l’IA non cancellerà il lavoro umano, ma lo trasformerà. Nei prossimi dieci anni, non sarà l’IA a sostituirti, ma un professionista che sa usarla meglio di te. Per restare competitivi in un mercato in costante evoluzione, è fondamentale capire quali sono le “human skills” che nessuna macchina potrà mai replicare e quali competenze tecniche diventeranno la base di ogni professione. L’impatto più immediato dell’IA riguarda l’automazione dei compiti routinari. Dall’inserimento dati alla sintesi di lunghi documenti, fino alla generazione di codice base, l’IA è imbattibile per velocità e precisione.🔗 Leggi su Multisapere.com © Multisapere.com - L’impatto dell’IA sul mercato del lavoro: quali competenze saranno indispensabili nei prossimi 10 anni Quali saranno gli sviluppi dell’AI nei prossimi anni?Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha compiuto passi avanti significativi, passando da tecnologia di nicchia a strumento sempre più... Riforma degli Istituti tecnici: non parliamo di nuove materie, ma di nuove competenze. Quali serviranno nei prossimi 10 anni? Appunti dal convegnoIl convegno del 18 febbraio, ospitato dall’Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di Dalmine e trasmesso in streaming, e dedicato al...