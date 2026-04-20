Due agnelli le monache di clausura un rito antico e la morte di Papa Francesco Il documentario Agnus Dei è al cinema

Un incontro fortuito durante una passeggiata a Trastevere dà origine a un documentario che affronta temi di antica tradizione e spiritualità. Il film, intitolato Agnus Dei, racconta di due agnelli, delle monache di clausura e di un rito tradizionale, collegandosi simbolicamente alla recente scomparsa del Papa. Attualmente nelle sale, il documentario si propone di esplorare aspetti della fede e delle pratiche religiose attraverso immagini e narrazioni dirette.

Un incontro per caso, un film per sempre. Tutto comincia con una passeggiata a Trastevere. Il regista Massimiliano Camaiti si trova davanti alla Basilica di Santa Cecilia e vede una scena che non si aspetta: due agnellini coperti di fiori, festeggiati con gioia dalle monache prima di essere benedetti da un prete. Una visione quasi surreale, nel mezzo di Roma. Da quel momento, il film era già scritto nella sua testa. Dal 20 aprile Agnus Dei arriva nelle sale italiane. Il documentario, di cui vi proponiamo in anteprima qui sopra una clip esclusiva, racconta un rito antico e quasi sconosciuto che si compie ogni anno poco distante dal Cupolone di San Pietro.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Due agnelli, le monache di clausura, un rito antico e la morte di Papa Francesco. Il documentario Agnus Dei è al cinema Notizie correlate L’Aquila riscopre il rito millenario: tornano gli Agnus DeiL’Aquila si prepara a vivere una giornata di profonda memoria liturgica con il ritorno di un rito millenario nelle pieghe del suo centro storico. A Lampedusa il ricordo di Papa Francesco: proiezione del documentario "L’Argentina di Francesco"Lampedusa si prepara a ricordare Papa Francesco con un momento di riflessione pubblica a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Agnus Dei: la proiezione al Sociale; Agnus Dei: un rito antico nel monastero segreto e la morte di papa Francesco; Agnus Dei: l'annuncio della morte del Papa Francesco in una clip in anteprima esclusiva del film Massimiliano Camaiti; AGNUS DEI, recensione del film di Massimiliano Camaiti. Agnus Dei: l'annuncio della morte del Papa Francesco in una clip in anteprima esclusiva del film Massimiliano CamaitiArriva al cinema il 20 aprile un'opera contemplativa ambientata nel Monastero di Santa Cecilia a Roma, che racconta il legame tra una comunità di monache e due agnelli appena nati, affidati alle loro ... comingsoon.it Indimenticabile papa Francesco: le sue frasi più belle sulla vita, l’amore, il matrimonioLeggi le riflessioni profonde del pontefice su vita, fede, amore e umiltà, e i suoi pensieri per accompagnare ogni fase della vita, dal battesimo al matrimonio ... amica.it Crisi in Iran, cosa fare adesso La mia analisi a L’Edicola di Radio1. Poi un commento sul corteo degli anarchici a Roma, con un poliziotto ferito alla testa. Infine alcune parole su Papa Francesco a un anno dalla sua morte. Link: x.com Il prossimo lunedì 21 aprile, ad un anno dalla scomparsa di Papa Francesco si terrà una Santa Messa a #termoli , alla Parrocchia Santuario di San Timoteo. Dalle 18.30 si terrà il Santo Rosario e successivamente ci sarà la celebrazione eucaristica alle 19.00 - facebook.com facebook