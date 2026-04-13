L’Aquila si appresta a rivivere un’antica tradizione religiosa con il ritorno degli Agnus Dei, un rito che si svolge nel cuore del centro storico. Dopo anni di assenza, questa cerimonia, che affonda le sue radici in pratiche secolari, torna a essere parte della vita spirituale della città. La giornata sarà caratterizzata da momenti di preghiera e di rinnovata partecipazione da parte della comunità locale.

L’Aquila si prepara a vivere una giornata di profonda memoria liturgica con il ritorno di un rito millenario nelle pieghe del suo centro storico. Nella domenica che vede i fedeli riuniti per la celebrazione della Pasqua, alcune chiese della città, tra cui San Silvestro e Santa Maria del Suffragio, diventeranno il palcoscenico per la consegna degli Agnus Dei, piccoli medaglioni in cera bianca che portano impressa l’immagine dell’Agnello pasquale. Il gesto, che trasforma un oggetto devozionale in un ponte tangibile tra le generazioni, non è una semplice consuetudine locale, ma il recupero di una pratica che affonda le radici nei primi secoli del cristianesimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila riscopre il rito millenario: tornano gli Agnus Dei

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