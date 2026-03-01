Moviola Cremonese Milan | il VAR non concede un rigore nel finale brivido rossonero sul gol di Pavlovic Gli episodi dubbi del match diretto da Massa

Durante il match tra Cremonese e Milan, diretto dall’arbitro Massa, sono stati discussi alcuni episodi dubbi. Nel finale, il VAR non ha concesso un rigore alla Cremonese, mentre il Milan ha segnato il secondo gol con Pavlovic. La partita, valida per la 27ª giornata di Serie A 202526, si è conclusa con il risultato di 2-0 per i rossoneri allo stadio Zini.