Salento | smantellata rete furti metalli 4 arresti e 2

A Salento, le forze dell'ordine hanno smantellato una rete di furti di metalli preziosi, portando all’arresto di quattro persone. Durante le operazioni, sono state eseguite anche due perquisizioni. Le indagini hanno confermato il coinvolgimento dei sospettati in una serie di furti nella zona. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle attività o sull’identità dei soggetti arrestati.

Quattro persone sono state private della libertà personale a seguito di indagini sulla banda specializzata nel furto di metalli preziosi nel Salento. La giudice del tribunale di Lecce ha disposto il carcere per due indagati e la misura domiciliare con braccialetto elettronico per gli altri due, confermando la gravità degli indizi sull’associazione a delinquere. L’operazione ha coinvolto i comuni di Casarano, Taviano e Tuglie, dove i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni mattutine. L’inchiesta è partita da un episodio di incendio doloso ipotizzato contro una ditta locale, ma la magistratura ha scartato questo capo d’accusa, concentrandosi sui furti sistematici di rame e cavi elettrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

