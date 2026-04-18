Visita istituzionale al drop-in della Sacca | l' Ausl difende i risultati il quartiere chiede sicurezza

Da modenatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, sabato 18 aprile, una delegazione di consiglieri del Consiglio comunale di Modena ha visitato il centro di accoglienza presso la Sacca, dedicato alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche. La visita è avvenuta in compagnia della vicesindaca e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. Durante l’evento, l’Ausl ha presentato i risultati raggiunti dal servizio, mentre il quartiere ha espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza nella zona.

Si è svolta questa mattina, sabato 18 aprile, la visita di una delegazione di consiglieri del Consiglio comunale di Modena ai servizi territoriali dedicati alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche dell’Azienda USL di Modena, insieme alla vicesindaca e assessora alle.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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