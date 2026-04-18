Visita istituzionale al drop-in della Sacca | l' Ausl difende i risultati il quartiere chiede sicurezza

Questa mattina, sabato 18 aprile, una delegazione di consiglieri del Consiglio comunale di Modena ha visitato il centro di accoglienza presso la Sacca, dedicato alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche. La visita è avvenuta in compagnia della vicesindaca e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. Durante l’evento, l’Ausl ha presentato i risultati raggiunti dal servizio, mentre il quartiere ha espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza nella zona.

Si è svolta questa mattina, sabato 18 aprile, la visita di una delegazione di consiglieri del Consiglio comunale di Modena ai servizi territoriali dedicati alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche dell’Azienda USL di Modena, insieme alla vicesindaca e assessora alle.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Drop-in e aumento dell'insicurezza alla Sacca, interrogazione in Consiglio"Chiedo chiarezza sulla situazione del centro Drop-in di via Benassi a fronte dell'aumento dell'insicurezza nella zona. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Visita istituzionale al drop-in della Sacca: l'Ausl difende i risultati, il quartiere chiede sicurezza; Visita istituzionale al cantiere dell'ospedale Felettino, Bucci: È una delle opere più importanti per la Lig…; I consiglieri comunali visitano il Drop-in e un utente conferma: 'Qui fuori è un disastro'; Degrado Drop-In: il Comune corre ai ripari e invita i consiglieri a visitarlo. L’assessore dell’Industria Emanuele Cani in visita istituzionale al Cacip e nelle imprese di Macchiareddu: Rilanciamo le aree industriali con nuove infrastrutture e un ...Cagliari, 5 novembre 2025 - L’intento dell’assessorato dell’Industria è quello di rilanciare le aree industriali della Sardegna stanziando risorse per realizzare nuove infrastrutture e costruendo un ... regione.sardegna.it Una visita istituzionale che rafforza il dialogo culturale tra #Italia e #Romania nel cuore del Polesine al Museo dei Grandi Fiumi Fondazione Rovigo Cultura facebook BILANCIO VISITA ISTITUZIONALE DELEGAZIONE UFFICIALE DI TÉTOUAN A MATERA PER L’ANNO DI CAPITALE MEDITERRANEA CULTURA E DIALOGO: REPORT, VIDEO-INTERVISTE SINDACO NICOLETTI E ORLANDO (FONDAZIONE MATERA BASI x.com