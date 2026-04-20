Nella notte tra il 19 e il 20 aprile, si sono verificati diversi eventi legati a operazioni militari e di intelligence. Un drone ucraino ha colpito un impianto petrolifero nel Mar Nero, mentre in Russia è stata arrestata una donna tedesca con l’accusa di aver pianificato atti terroristici. Questi episodi rappresentano un aumento delle tensioni nella regione e sono stati comunicati dalle autorità competenti.

La notte tra il 19 e il 20 aprile è stata segnata da una violenta escalation di attacchi aerei e operazioni di intelligence, con un drone ucraino che ha colpito un polo petrolifero nel Mar Nero e la cattura di una donna tedesca in Russia, accusata di complotti terroristici. Mentre le infrastrutture ferroviarie vicino a Kharkiv subiscono danni strutturali, la tensione tra Mosca e Kiev si sposta sui piani di sabotaggio transfrontalieri. A Tuapse, nell’area costiera del Mar Nero, l’impatto di un ordigno lanciato da un drone ha provocato un incendio in un complesso industriale dedicato alla raffinazione del petrolio. Il bilancio fornito dal governatore Veniamin Kondratiev parla di un uomo deceduto all’interno del porto e di un altro individuo rimasto ferito, ora sotto cure mediche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni sul Mar Nero e arresto in Russia: escalation di sabotaggi

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: I droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Tuapse; Russia, droni ucraini colpiscono il porto di Tuapse; Attacco di droni ucraini al porto russo di Tuapse uccide una persona; Massiccio attacco di droni ucraini su Tuapse: in fiamme la principale raffineria della Russia sul Mar Nero.

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