Russia fuoriuscita di petrolio nel Mar Nero | i volontari puliscono gli animali

Nella regione di Krasnodar, nella zona di Anapa, è stata rilevata una fuoriuscita di petrolio nel Mar Nero. L’incidente ha coinvolto diverse aree costiere e ha portato alla mobilitazione di volontari che si dedicano alla pulizia degli animali colpiti. Le autorità hanno avviato le operazioni di contenimento e bonifica, mentre sono in corso le verifiche sulle cause dell’incidente.

Emergenza ambientale nel Mar Nero, dove una fuoriuscita di petrolio è stata rilevata al largo di Anapa, nella regione russa di Krasnodar. Sulle coste, decine di volontari sono impegnati nel recupero degli animali: immagini diffuse sui social mostrano uccelli completamente ricoperti di petrolio mentre vengono lavati e curati nei centri specializzati. Le autorità locali attribuiscono l’incidente ad attacchi con droni ucraini contro navi civili, ma la dinamica resta ancora poco chiara. L’episodio riaccende l’allarme ambientale in un’area già colpita in passato da gravi sversamenti, con conseguenze su decine di chilometri di costa. Intanto, nonostante l’emergenza, le autorità russe assicurano che le spiagge della regione saranno pronte per la stagione estiva.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, fuoriuscita di petrolio nel Mar Nero: i volontari puliscono gli animali Un corridoio marittimo sicuro per il petrolio: è il modello “Mar Nero” che potrebbe sbloccare HormuzChe alla fine sia quella la soluzione messa in campo per affrontare la crisi energetica dello Stretto di Hormuz , dove il traffico è ridotto a causa... Turchia, petroliera attaccata nel Mar Nero(Adnkronos) – Petroliera turca Altura attaccata al largo della costa turca del Mar Nero.