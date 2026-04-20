Il confronto tra Stati Uniti e Iran si mantiene teso, con negoziati in bilico e nuove tensioni che si sviluppano tra aperture e azioni sul campo. Dopo che il presidente americano ha annunciato la disponibilità a tornare al tavolo negoziale in Pakistan, la situazione si è complicata con un intervento militare statunitense su una nave iraniana nello Stretto di Hormuz. La vicenda ha alimentato ulteriormente lo scontro tra le due parti.

Il confronto tra Stati Uniti e Iran resta sospeso tra aperture e nuove tensioni. Donald Trump ha rilanciato l’ipotesi di un ritorno al tavolo negoziale in Pakistan, ma nelle stesse ore la situazione si è irrigidita dopo l’intervento americano contro una nave iraniana nello Stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con toni duri, arrivando a ventilare ritorsioni, mentre nel Golfo dell’Oman si registrano attacchi con droni contro unità statunitensi. In questo contesto, secondo Al Jazeera, la partecipazione iraniana ai colloqui non è più certa. Da Washington, intanto, arriva un messaggio senza margini: disponibilità a un accordo, ma con la minaccia di colpire infrastrutture strategiche iraniane in caso di rifiuto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Droni iraniani contro navi Usa, negoziati in bilico: Trump “senza accordo niente tregua”

Notizie correlate

Droni iraniani contro navi americane a Hormuz. Negoziati in bilico, il Pakistan a Trump: «Blocco Usa ostacola colloqui». Petrolio e gas in crescita – La direttaNel 52esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che non intende continuare i negoziati di pace a Islamabad...

Negoziati USA-Iran senza accordo: tregua in bilico dopo 21 ore di colloquiDopo una maratona diplomatica di 21 ore consecutive, i colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi senza un accordo nelle prime ore di...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Stretto di Hormuz, come fa l'Iran a ricattare il mondo? Droni, barchini e mine: come funziona la diga di Teheran; Hormuz, il blocco navale Usa a distanza per evitare droni e missili. Ecco quali navi fermano e quali no; Blocco dello Stretto di Hormuz, Trump annuncia nuovi negoziati e torna a minacciare l'Iran; Iran-Usa, incertezza sui colloqui. Trump: l'accordo sarà siglato presto in Pakistan.

Battaglie navali a Hormuz, i Marines catturano mercantile iraniano. Droni contro nave UsaAlta tensione sullo Stretto di Hormuz. Il Centcom, il comando centrale degli Stati Uniti in Medio Oriente, ha diffuso un video dell'operazione ... iltempo.it

Media Iran, 'droni iraniani hanno attaccato navi Usa'(ANSAmed) - ROMA, 20 APR - I terroristi americani poche ore fa hanno attaccato una nave portacontainer iraniana di nome Touska, che era diretta in Iran provenendo dalla Cina, nel Golfo di Oman. Dopo ... ansa.it

Incredibili filmati di soldati ucraini che usano un fucile per abbattere droni iraniani Shahed 136 dal cielo a bordo di un aereo da addestramento Yak-52 dell'era sovietica. Follia… facebook

Zelensky conferma: esperti ucraini hanno abbattuto droni iraniani Shahed in Medio Oriente. Accordi strategici con i Paesi del Golfo rafforzano difesa ed energia x.com