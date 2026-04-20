Droni iraniani contro navi americane a Hormuz Negoziati in bilico il Pakistan a Trump | Blocco Usa ostacola colloqui Petrolio e gas in crescita – La diretta

Nel 52esimo giorno del conflitto nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, Teheran ha dichiarato che non proseguirà i colloqui di pace a Islamabad se gli Stati Uniti non revocano il blocco nello Stretto di Hormuz. Nei giorni scorsi, sono stati segnalati attacchi di droni iraniani contro navi americane nella zona, mentre le trattative sono in stallo. Nel frattempo, i prezzi di petrolio e gas sono aumentati.

Nel 52esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che non intende continuare i negoziati di pace a Islamabad se gli Usa non rimuovono il blocco dello Stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani lo scenario più probabile oggi è la ripresa della guerra. Intanto il ministro della Difesa Guido Crosetto dice che Donald Trump è stato ingeneroso con l’Italia. E secondo il politologo Ian Bremmer il presidente Usa deve dichiarare vittoria e abbandonare una guerra rovinosa per lui e per l’America. L'articolo Droni iraniani contro navi americane a Hormuz. Negoziati in bilico, il Pakistan a Trump: «Blocco Usa ostacola colloqui».🔗 Leggi su Open.online

US Naval Blockade on Iran: Strategic Analysis of Hormuz Tensions and Global Energy Implications

Notizie correlate

Colloqui falliti in Pakistan, il blocco di Hormuz annunciato da Trump e il Libano in fiamme: il cessate il fuoco tra Usa e Iran è ancora a rischioQuarantasette anni dopo i colloqui diretti a più alto livello mai conclusi tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica, tutto è finito in un nulla...

I colloqui falliti in Pakistan, il blocco di Hormuz annunciato da Trump e il Libano in fiamme: il cessate il fuoco tra Usa e Iran è ancora a rischioQuarantasette anni dopo i colloqui diretti a più alto livello mai conclusi tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica, tutto è finito in un nulla...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Hormuz, comincia blocco Usa: Iran vuole accordo dice Trump; Hormuz, il blocco navale Usa a distanza per evitare droni e missili. Ecco quali navi fermano e quali no; Hormuz e il blocco navale contro l’Iran: cosa significa davvero la mossa degli Usa; Teheran richiude Hormuz: 'L'accordo con gli Usa è lontano'. Trump: 'Israele vero alleato non come altri' - LIVE.

Battaglie navali a Hormuz, i Marines catturano mercantile iraniano. Droni contro nave UsaAlta tensione sullo Stretto di Hormuz. Il Centcom, il comando centrale degli Stati Uniti in Medio Oriente, ha diffuso un video dell'operazione ... iltempo.it

Gli Stati Uniti sequestrano una nave iraniana. L'ira di Teheran: 'Droni contro imbarcazioni Usa' - LiveblogGli Stati Uniti hanno colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman, e hanno assunto il pieno controllo dell'imbarcazione. Lo afferma Donald Trump sul suo soci ... ansa.it

Buongiorno da Agorà. "Blocco forzato", USA sequestrano una nave iraniana. Vacanze e crisi carburante, allarme sui voli dell’estate. Lega in piazza con i patrioti, Schlein in missione da Sanchez. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook

Usa senza scelte chiare #Iran minacce ma trattativa, blocco navale ma #Hormuz resta chiuso e il commercio globale è all'infarto r rischio recessione. Tregua in Libano con Israele, ma come vi ho scritto qui, Hezbollah resta in armi. Situazione grave e bla bla tut x.com