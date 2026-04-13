Dopo quasi cinque decenni di tentativi di dialogo diretto tra gli Stati Uniti e l’Iran, i colloqui recenti si sono conclusi senza risultati concreti. Nel frattempo, il presidente americano ha annunciato un blocco di navigazione nello stretto di Hormuz, mentre in Libano sono scoppiati scontri e incendi. La situazione rimane instabile e il rischio di un’escalation militare continua a essere presente.

Quarantasette anni dopo i colloqui diretti a più alto livello mai conclusi tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica, tutto è finito in un nulla di fatto che rischia di accelerare l’escalation anziché scongiurare la guerra. I negoziati di Islamabad, durati quasi venti ore e mediati dal governo del Pakistan con il patrocinio del feldmaresciallo Asim Munir e del premier Shehbaz Sharif, si sono chiusi senza l’agognato memorandum d’intesa tra Washington e Teheran, malgrado la capacità dei negoziatori di colmare quasi tutte le rispettive divergenze. L’unico scoglio insuperabile, come il presidente Usa Donald Trump non ha mancato di sottolineare a caratteri cubitali sul suo social Truth, è il programma nucleare dell’Iran.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - I colloqui falliti in Pakistan, il blocco di Hormuz annunciato da Trump e il Libano in fiamme: il cessate il fuoco tra Usa e Iran è ancora a rischio

Colloqui falliti in Pakistan, il blocco di Hormuz annunciato da Trump e il Libano in fiamme: il cessate il fuoco tra Usa e Iran è ancora a rischioQuarantasette anni dopo i colloqui diretti a più alto livello mai conclusi tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica, tutto è finito in un nulla...

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