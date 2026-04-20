Droghe la comunità Lautari avverte | Dipendenze già dagli 11 anni

Durante la festa della comunità Lautari a Pozzolengo, un rappresentante ha segnalato che già dagli 11 anni alcuni giovani iniziano a sviluppare dipendenze da sostanze chimiche. La comunità ha evidenziato l’aumento dell’uso di droghe tra i giovani e ha sottolineato la diffusione di sostanze sempre più raffinate e pericolose. L’intervento si è concentrato sulla preoccupazione per le prime assunzioni di droghe in età precoce.

La tossicodipendenza cambia volto e abbassa sempre di più l’età di chi ne resta coinvolto. A lanciare l’allarme è Andrea Bonomelli, presidente della comunità Lautari, che parla di un fenomeno ormai diffuso e trasversale: «Oggi è allargato a tutte le tipologie di sostanze, sempre più chimiche, con un aumento molto accentuato della componente psichiatrica». Secondo Bonomelli, anche droghe considerate leggere in passato hanno subito una trasformazione: «La marijuana è ormai dichiarata droga pesante perché lavorata chimicamente e quindi porta subito a una dipendenza molto elevata». Un cambiamento che si riflette anche nel profilo dei consumatori: «Il tossicodipendente non è più ai margini della società, isolato e senza lavoro.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Droghe, la comunità Lautari avverte: «Dipendenze già dagli 11 anni» Notizie correlate Leggi anche: Silvio Garattini: “Alcuni ragazzi iniziano a usare droghe già a 11 anni. Ai giovani dico: datevi da fare” Droghe invisibili: Napoli unisce forze contro le dipendenzeLa città di Napoli accende i riflettori sull’allarme crescente delle droghe invisibili, un insieme di dipendenze – da sostanze e comportamentali –... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Comunità Lautari, dal 1992 una grande famiglia che trasforma il lavoro in libertà. Il racconto di Valentina Panigo: In comunità ho imparato a non nascondermi piùDalla solitudine della cocaina alla scelta di restare per aiutare gli altri: la storia di una rinascita durata diciassette anni ... quotidiano.net Comunità Lautari, dal 1992 una grande famiglia che trasforma il lavoro in libertàIl presidente Andrea Bonomelli racconta la sfida della comunità di Pozzolengo per ragazzi alle prese con dipendenze e fragilità: un modello senza rette, dove il riscatto passa per la ricostruzione del ... quotidiano.net