Droga in casa e in dosi | 31enne arrestato dalla polizia con 135 grammi di stupefacenti

Un uomo di 31 anni è stato arrestato nel Messinese dalla Polizia di Stato del Commissariato di Patti con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato in casa dell’uomo 125 grammi di cannabinoidi e 10 grammi di cocaina, tutti in dosi. La perquisizione ha portato al sequestro dello stupefacente, che è stato sottoposto a sequestro.

Colpo al traffico di droga nel Messinese: gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Patti hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne del posto, sorpreso in possesso di 125 grammi di cannabinoidi e 10 grammi di cocaina.L'operazione è scattata durante straordinari servizi di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia Notizie correlate Pizzicato con dosi di cocaina e hashish e mille euro in contanti, dentro casa il 'laboratorio di spaccio': arrestato 31enneFermato dai Carabinieri durante un controllo, addosso all'uomo sono state trovate diverse dosi di droga e una notevole quantità di contanti Prosegue... Leggi anche: Stupefacenti sia in auto che in casa, arrestato un pescarese: 400 grammi di cocaina sequestrata Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milano, spaccio di droga in casa: la Polizia di Stato arresta due persone e sequestra oltre tre etti di cocaina; Ore 14 2025/26 - Roma, neonato di 15 giorni trovato in casa tra droga e rifiuti - 10/04/2026 - Video; Chiavenna, fermato in centro con la droga: in casa oltre un chilo di stupefacenti; Il ‘bazar’ della droga: in casa 4 chili di ‘fumo’. Patti, droga nascosta in casa: arrestato 31enne, sequestrate cocaina e cannabinoidiUn uomo di 31 anni, originario di Patti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stu ... messina.gazzettadelsud.it Droga nascosta in casa e fughe in auto, cinque arrestiControlli sul litorale con identificazioni e verifiche: scoperto un appartamento usato per il traffico di stupefacenti ... rainews.it Un giovane muore e gli adulti giudicano senza sapere: niente droga, ma una cardiopatia. Ancora una volta prevalgono pregiudizi. Intanto i ragazzi, più lucidi, chiedono educazione e responsabilità sull’uso del digitale, non processi e demonizzazioni #SkyInsid facebook Un giovane muore e gli adulti giudicano senza sapere: niente droga, ma una cardiopatia. Ancora una volta prevalgono pregiudizi. Intanto i ragazzi, più lucidi, chiedono educazione e responsabilità sull’uso del digitale, non processi e demonizzazioni #SkyInsid x.com